Чемпион UFC Двалишвили обвинил россиянина Нурмагомедова во лжи

Действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе, грузинский боец Мераб Двалишвили на своей странице в социальной сети X назвал лжецом представителя России Умара Нурмагомедова, который ранее заявлял, что Двалишвили готов драться с любым, кроме него.
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