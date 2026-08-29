Путин отметил, что никакие новые технологии не смогут заменить учителя

Никакие новые технологии не способны заменить учителя. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время посещения Московского педагогического государственного университета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВА «Может, это гормо...
- Без ссор и потерь...
- Лавров, Поддубный...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым