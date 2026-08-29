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Путин отметил, что никакие новые технологии не смогут заменить учителя

Путин отметил, что никакие новые технологии не смогут заменить учителя

Никакие новые технологии не способны заменить учителя. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время посещения Московского педагогического государственного университета.

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