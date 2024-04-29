Расхождение между словами и делами США все больше усиливается

Завершившийся 26 апреля трёхдневный визит госсекретаря США Блинкена в КНР, судя по всему, подводил некий промежуточный итог дипломатической активности последнего месяца, когда на высоком уровне шёл поиск общих точек в принципиальных вопросах двусторонней и мировой повестки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии