Расхождение между словами и делами США все больше усиливается

Завершившийся 26 апреля трёхдневный визит госсекретаря США Блинкена в КНР, судя по всему, подводил некий промежуточный итог дипломатической активности последнего месяца, когда на высоком уровне шёл поиск общих точек в принципиальных вопросах двусторонней и мировой повестки.