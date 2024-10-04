Правительство ликвидирует Большую российскую энциклопедию

Издание РБК сообщило о ликвидации Большой российской энциклопедии. По информации источников, все материалы этого портала будут интегрированы в интернет-энциклопедию «Рувики», что направлено на укрепление ее позиций на рынке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии