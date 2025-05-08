В Харькове уничтожен главный разработчик дронов ВСУ, Украина в шоке: Карта специальной военной операции на Украине на 8 мая 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ Харькове погиб один из ключевых инженеров украинского военно-промышленного комплекса — проектировщик БПЛА Андрей Гуменный.