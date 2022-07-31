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Левандовски о Бензема: «Не хочу сравнивать – он уже много лет в Ла Лиге, а для меня это что-то новое. Успехи «Барсы» мне важнее»

Роберт Левандовски ответил на вопрос о предстоящем соперничестве с Каримом Бензема. – Чего вы ожидаете от личного соперничества между вами и Каримом Бензема? – Бензема – выдающийся игрок.

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