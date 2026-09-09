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Аргументы и Факты

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Еще в одном регионе РФ ввели режим повышенной готовности из-за медведей

Еще в одном регионе РФ ввели режим повышенной готовности из-за медведей

В Кемеровской области приняты решения о введении режима повышенной готовности в пяти округах из-за медведей, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минлесхоз.

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