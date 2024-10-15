Такого не было за всю историю СВО: Почти 400 "Гераней" над Украиной. Многочасовая бомбардировка займёт сутки

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Василий Васильев

Вот это правильно. Надо наконец начинать воевать "настоящим образом". И не в "белых перчатках", когда надо оглядываться на мировое "общественное мнение". Если бы так начали воевать сразу, война закончилась бы еще в прошлом году. Непонятно только, почему так чрезмерно долго "доходят" до нашего руководства такие очевидности, понятные уже давно всем обычным гражданам.