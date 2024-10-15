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Царьград

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Такого не было за всю историю СВО: Почти 400 "Гераней" над Украиной. Многочасовая бомбардировка займёт сутки

Такого не было за всю историю СВО: Почти 400 "Гераней" над Украиной. Многочасовая бомбардировка займёт сутки

Русская армия продолжает наносить интенсивные удары по объектам военной, логистической и энергетической инфраструктуры противника практически ежедневно.

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Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
Вот это правильно. Надо наконец начинать воевать &quot;настоящим образом&quot;. И не в &quot;белых перчатках&quot;, когда надо оглядываться на мировое &quot;общественное мнение&quot;. Если бы так начали воевать сразу, война закончилась бы еще в прошлом году. Непонятно только, почему так чрезмерно долго &quot;доходят&quot; до нашего руководства такие очевидности, понятные уже давно всем обычным гражданам.
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19 час.
СБ
Слава Белый
Бандерлогам уже доложили сколько, где и когда? Ну супер. А разрешение от них получили?
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16 час.

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