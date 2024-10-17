Гороскоп на 17 октября

17 октябряОвныСегодня Полнолуние в вашем знаке – важный день для Овнов. Он покажет, что вам удалось, а что нет за последние полгода – вспомните и непременно похвалите себя!ТельцыИзбегайте алкоголя, шумных вечеринок, знакомств, свиданий и встреч с малознакомыми людьми.
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