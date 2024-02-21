НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

next WAR

2 подписчика

Начальник генерального штаба Валерий Герасимов провел совещание с руководством группировки «Центр», заслушав доклад генерала Мордвичева

Начальник генерального штаба Валерий Герасимов провел совещание с руководством группировки «Центр», заслушав доклад генерала Мордвичева

Генерал армии Валерий Герасимов, начальник генерального штаба Вооруженных Сил РФ и первый заместитель министра обороны Российской Федерации, прибыл в командный пункт группировки войск "Центр" в зоне проведения специальной военной операции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх