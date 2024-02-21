Начальник генерального штаба Валерий Герасимов провел совещание с руководством группировки «Центр», заслушав доклад генерала Мордвичева

Генерал армии Валерий Герасимов, начальник генерального штаба Вооруженных Сил РФ и первый заместитель министра обороны Российской Федерации, прибыл в командный пункт группировки войск "Центр" в зоне проведения специальной военной операции.
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