Бывшие украинские военнопленные были переобучены, экипированы и отправлены в зону СВО.Как ранее писал "Царьград Белоруссия", в составе ВС России появился отдельный батальон имени Богдана Хмельницкого, собранный из бывших солдат ВСУ.
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