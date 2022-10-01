В Госдуме назвали логичным решение IIHF вернуть Россию в элитный дивизион

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) вернуть сборную России в высший дивизион после возвращения права выступать на международных соревнованиях.
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) вернуть сборную России в высший дивизион после возвращения права выступать на международных соревнованиях.
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