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В Госдуме назвали логичным решение IIHF вернуть Россию в элитный дивизион

В Госдуме назвали логичным решение IIHF вернуть Россию в элитный дивизион

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) вернуть сборную России в высший дивизион после возвращения права выступать на международных соревнованиях.

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