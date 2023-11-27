Синоптик Тишковец: около 35% от месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

В Московский регион пришли обещанные обильные снегопады. За прошедшие 24 часа в столице выпало почти 35% от месячной нормы осадков, в Подмосковье — 56%, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.