Сразу видно, что погода — женского рода. Всякие там дядьки-синоптики пытаются её спрогнозировать, а она что хочет, то и чудит! Представляем прогноз на 23 мая в Орле

Сразу видно, что погода — женского рода. Всякие там дядьки-синоптики пытаются её спрогнозировать, а она что хочет, то и чудит! Представляем прогноз на 23 мая в ОрлеСегодня, 23 мая, воздух напоен теплом, и ласковое солнце дарит нам +25 градусов.
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