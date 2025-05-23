Сразу видно, что погода — женского рода. Всякие там дядьки-синоптики пытаются её спрогнозировать, а она что хочет, то и чудит! Представляем прогноз на 23 мая в Орле

Сразу видно, что погода — женского рода. Всякие там дядьки-синоптики пытаются её спрогнозировать, а она что хочет, то и чудит! Представляем прогноз на 23 мая в ОрлеСегодня, 23 мая, воздух напоен теплом, и ласковое солнце дарит нам +25 градусов.