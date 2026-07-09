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Царьград

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Минздрав использует ИИ для раннего выявления дефицита лекарств

Минздрав использует ИИ для раннего выявления дефицита лекарств

Минздрав России внедрит искусственный интеллект для быстрого выявления рисков дефицита лекарств. Замминистра Сергей Глаголев в Госдуме сообщил, что начато пилотирование технологий ИИ для прогнозирования потребностей и предотвращения нехватки медикаментов.

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