Минздрав использует ИИ для раннего выявления дефицита лекарств

Минздрав России внедрит искусственный интеллект для быстрого выявления рисков дефицита лекарств. Замминистра Сергей Глаголев в Госдуме сообщил, что начато пилотирование технологий ИИ для прогнозирования потребностей и предотвращения нехватки медикаментов.
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