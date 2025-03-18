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Царьград

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Дело в химикатах: семья получила отравление, ребенок погиб

Дело в химикатах: семья получила отравление, ребенок погиб

Трагедия произошла в Ставропольском краеВ городе Новоалександровске Ставропольского края произошла трагедия – умерла восьмилетняя девочка.

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