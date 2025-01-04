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Стас Михайлов: «Мама жаловалась, что я закрыт. А я просто многое в себе чувствовал: про музыку, про то, что стану великим…»

Стас Михайлов: «Мама жаловалась, что я закрыт. А я просто многое в себе чувствовал: про музыку, про то, что стану великим…»

Вот уже много лет Стас Михайлов входит в топ самых востребованных российских артистов. По словам звезды, он никогда не сомневался, что сможет добиться успеха в мире музыки.

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Комментарии
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ФХ
Фердинанд Хисматуллин
Это он сам решил что он великий...?
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19 час.

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