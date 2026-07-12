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ФИФА о 1-м голе Англии в матче с Норвегией: «Нет доказательств, что мяч коснулся троса и изменил траекторию. Датчик не показал пика»

ФИФА считает, что сборная Англии корректно забила первый гол в матче 1/4 финала ЧМ-2026 с Норвегией (2:1).

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