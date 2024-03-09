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ИСКРЕННЯЯ ИЗ НИХ ТОЛЬКО ОДНА: ОХЛОБЫСТИН И ПОПЛАВСКАЯ ОБВИНИЛИ ЗВЁЗД В "СТИРКЕ ТРУСОВ" НА ДОНБАССЕ

ИСКРЕННЯЯ ИЗ НИХ ТОЛЬКО ОДНА: ОХЛОБЫСТИН И ПОПЛАВСКАЯ ОБВИНИЛИ ЗВЁЗД В "СТИРКЕ ТРУСОВ" НА ДОНБАССЕ

Весь шоу-бизнес в России поделился на патриотов, убеганцев и тех, кто "вошёл не в ту дверь". Последние пытаются воспользоваться многострадальным народом Донбасса, чтобы "отмыться" от "голой" вечеринки и прочих ошибок.

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