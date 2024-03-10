Двое мужчин попали под колеса поезда в Москве и погибли

Следователи в Москве выясняют обстоятельства трагедии, которая произошла 9 марта вечером. Под колесами поезда на станции Матвеевская погибли два человека, рассказали в пресс-службе межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
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