Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В России всё ещё социальный бюджет

В России всё ещё социальный бюджет

Самый свежий заход на тему «рус, сдавайся!» — это картинка с федеральным бюджетом, в котором на национальную оборону выделена «треть бюджета».

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Комментарии
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Владимир Самборский
Да уж,&quot;закинул&quot; автор еще 10 лет на войну... Вот ВОВ закончили меньше,чем за 4 года! И это после того,как очень много сначала сдали,а потом вернули и прошли еще и полЕвропы. Конечно с такими &quot;темпами&quot; (два года на Авдеевку) и за 10 лет можно не закончить...
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