В России всё ещё социальный бюджет

Владимир Самборский

Да уж,"закинул" автор еще 10 лет на войну... Вот ВОВ закончили меньше,чем за 4 года! И это после того,как очень много сначала сдали,а потом вернули и прошли еще и полЕвропы. Конечно с такими "темпами" (два года на Авдеевку) и за 10 лет можно не закончить...