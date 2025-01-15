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Царьград

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Россия поможет Вьетнаму присоединиться к БРИКС: итоги визита Мишустина

Россия поможет Вьетнаму присоединиться к БРИКС: итоги визита Мишустина

Россия подтвердила поддержку Вьетнама в присоединении к БРИКС. Совместное заявление по итогам визита премьер-министра Михаила Мишустина в Ханой подчёркивает партнёрство стран в контексте укрепления связей между АСЕАН, ЕАЭС и ШОС.

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