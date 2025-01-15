Россия поможет Вьетнаму присоединиться к БРИКС: итоги визита Мишустина

Россия подтвердила поддержку Вьетнама в присоединении к БРИКС. Совместное заявление по итогам визита премьер-министра Михаила Мишустина в Ханой подчёркивает партнёрство стран в контексте укрепления связей между АСЕАН, ЕАЭС и ШОС.