Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Traveller
    А перекаченной допингом и анаболиками "тумбочке"-гимнастке из США они не хотят предоставить убежище? Ах да, - "это др...ЕС рассмотрит воз...
  • Тамара Соловьева (Ярцева)
    Мир сошёл с ума! Этот сброд лезет со всех щелей, как тараканы.Художественный ги...
  • GISMbICH
    Для Джонсона было бы здорово, если бы на этой фотке рядом стоял Вин Дизель. Тот вообще 182 см ростом.Дуэйн «Скала» Джо...

У Ройера обнаружили ковид на Олимпиаде. Их с Коольхофом сняли с парного турнира

Восьмые сеяные парного олимпийского турнира Жан-Жюльен Ройер и Уэсли Коольхоф сняты с соревнований. Причиной стало то, что у Ройера в Токио обнаружили коронавирус.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх
,,