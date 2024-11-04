Экс-глава МИД Литвы Вайтекунас назвал лучший сценарий исхода конфликта для Киева

Экс-глава МИД, бывший посол Литвы на Украине и в Белоруссии Пятрас Вайтекунас заявил, что "лучшим сценарием" исхода конфликта для Украины станет вхождение в Евросоюз и НАТО подконтрольными Киеву территориями.
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