В Минобрнауки рассказали, будут ли заставлять исследователей становиться технологами

В министерстве науки и высшего образования Российской Федерации уверяют, что стараются сфокусировать все инструменты на адресной поддержке смелых исследователей, которые способны предлагать нетривиальные решения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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