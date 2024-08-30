Метшин поздравил с Днем города и Республики: Татарстанцы гордятся успехами региона

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил горожан с Днем города и Республики. В своем поздравлении, которая опубликовала пресс-служба мэрии, он отметил, что все татарстанцы от мала до велика по праву гордятся успехами нашего региона в различных сферах.