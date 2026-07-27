НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

«Фенербахче» хочет купить Леау за 40 млн евро или дешевле. Клуб обсудит условия сделки с «Миланом» (Ягыз Сабунджуоглу)

Названы условия возможного трансфера  Рафаэла Леау в «Фенербахче». Как сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу, турецкий клуб хочет подписать вингера « Милана » за 40 миллионов евро или меньшую сумму.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии