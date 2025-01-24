Замглавы МЭР Вольвач заявил об отсутствии запроса на создание единой валюты ЕАЭС

На создание единой валюты Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия) или Союзного государства России и Белоруссии на сегодняшний день запроса нет, заявил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач, пишет издание "Известия".