Скорая уже была на месте, но это не спасло

Очередное видео про "лишних детей", которым родители покупают/позволяют ездить на питбайках. 22 июля на 13-м километре трассы "Пенза — Лунино — границы области" 15-летний водитель питбайка потерял управление и столкнулся с автомобилем скорой помощи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии