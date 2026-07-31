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Скорая уже была на месте, но это не спасло

Скорая уже была на месте, но это не спасло

Очередное видео про "лишних детей", которым родители покупают/позволяют ездить на питбайках. 22 июля на 13-м километре трассы "Пенза — Лунино — границы области" 15-летний водитель питбайка потерял управление и столкнулся с автомобилем скорой помощи.

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