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Фанат «Зенит» выиграл билеты на «Руки вверх!», Ваню Дмитриенко и Басту вместо концерта Канье Уэста

Фанат «Зенит» выиграл билеты на «Руки вверх!», Ваню Дмитриенко и Басту вместо концерта Канье Уэста

«Зенит» объявил итоги конкурса среди болельщиков.«Зенит» объявил итоги конкурса среди болельщиков.В августе петербургский клуб провел розыгрыш двух билетов на выступление рэпера Канье Уэста.

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