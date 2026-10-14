Фанат «Зенит» выиграл билеты на «Руки вверх!», Ваню Дмитриенко и Басту вместо концерта Канье Уэста

«Зенит» объявил итоги конкурса среди болельщиков.«Зенит» объявил итоги конкурса среди болельщиков.В августе петербургский клуб провел розыгрыш двух билетов на выступление рэпера Канье Уэста.
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