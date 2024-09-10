👮🔥Поджигателя музея на юге Волгограда задержали На мужчину завели уголовные дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ.
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👮🔥Поджигателя музея на юге Волгограда задержали На мужчину завели уголовные дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ.