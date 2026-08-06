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Царьград

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Санчес: следующий шаг России может привести к Одессе

Санчес: следующий шаг России может привести к Одессе

Американский журналист Санчес допустил продвижение ВС России до Одессы.Американский журналист и ведущий телеканала RT Рик Санчес предположил, что русская армия способна может до Одессы на фоне стремительного продвижения в Запорожской области и разрушения украинской обороны.

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