В Национальном центре «Россия» подвели итоги Всероссийского конкурса «Родная игрушка». В нём участвуют те, кто создаёт игры и игрушки, стараясь наделить их особым смыслом.
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