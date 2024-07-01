В Волгограде люди отравились купленными салатами

Об этом информировали в местном СУ СК РФ. Заведено дело, сообщает корреспондент УтроNews. «В ходе мониторинга средств массовой информации 28 июня текущего года выявлены публикации, в которых сообщалось о том, что в городе Волжском несколько человек, в том числе шестилетний ребенок, отравились салатами, купленными в местной пекарне», - информирует ведомство.