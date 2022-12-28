Опубликованы кадры с места смертельной аварии в Рязанском районе

Трагическая авария произошла около 15:40 на 546-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». 35-летняя жительница Михайлова на Toyota Land Cruiser не справилась с управлением и врезалась в грузовик «ДАФ», которым управлял 43-летний житель Липецка.