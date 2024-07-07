Власти Кузбасса выделят Новокузнецку 1,2 миллиарда рублей на решение проблем

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил врио губернатора Кузбасса Илья Середюк.Врио губернатора Кузбасса Илья Середюк сообщил в своем Телеграм-канале о том, что из регионального бюджета Новокузнецку будет выделено 1,2 миллиарда рублей на решение насущных проблем.