Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Батька: Мы с Путиным "соагрессоры", но ни я ни Путин не хотим чтобы страдал братский нам украинский народ

Батька: Мы с Путиным "соагрессоры", но ни я ни Путин не хотим чтобы страдал братский нам украинский народ

Москва провоцирует переворот в Киеве? Задаются вопросом — зачем Путин предлагает переговоры с Киевом на основе проекта стамбульских соглашений? Но напрашивается вопрос — кому Путин в Киеве предлагает переговоры?  Вряд ли Зеле — хотя ВВП считает его удобным противником, но мы его все чаще называем нелегитимным из-за отмены выборов.

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Комментарии
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Галина глушкова
Нам бы президента с такими качествами, незавимого, решительного и болеющего за народ, а не за чиновников.
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