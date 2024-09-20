Лавров предупредил НАТО о возможном военном ответе на учения в Арктике

Россия видит, как Североатлантический альянс наращивает учения, связанные с кризисами в арктическом регионе, и готова отстаивать свои интересы, в том числе в военном плане, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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