Кардиолог Франклин предупредил о смертельной опасности уборки снега

Сердце сталкивается с сильной нагрузкой при уборке снега, что может спровоцировать сердечный приступ, сообщил директор отделения профилактической кардиологии и кардиореабилитации Университетской больницы имени Уильяма Бомонта в штате Мичиган (США) Барри Франклин.