В парламенте Крыма отметили спрос на продаваемую квартиру семьи Зеленского

Национализированная квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского, выставленная на продажу в Ливадии, пользуется огромным спросом среди потенциальных покупателей, сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов в своем Telegram-канале.
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