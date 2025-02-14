Ко Дню влюбленных: оригинальные ромкомы и мелодрамы 2020-х

Что делать, если ваш парень мелирует челку и любит баллады Фила Коллинза? Как себя вести, если вашим попутчиком по купе оказался пьяный Юра Борисов? И куда бежать, если ночью на пляже на вас напала обнаженная Дженнифер Лоуренс? Специально ко Дню всех влюбленных «Сноб» вспоминает оригинальные и нашумевшие романтические комедии и мелодрамы за последние пять лет.