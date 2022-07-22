Слово и дело

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Пугачева и Галкин навсегда переедут в США

Пугачева и Галкин навсегда переедут в США

Об окончательном бегстве звездной пары рассказал российский политик. Бывший депутат Госдумы и общественный деятель Роман Худяков опубликовал в своих соцсетях пост, в котором раскрыл планы по окончательному бегству Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

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