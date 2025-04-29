В Таджикистане почтили память воинов Великой Отечественной войны

Память советских воинов, погибших от полученных ран в эвакогоспиталях в городе Ходжент в Таджикистане, почтили генконсул России в Ходженте Сергей Ланкин, глава Русского дома Татьяна Мудрова, Иеромонах Мардарий, сотрудники российских ведомств, соотечественники, участники местного молодежного движения «Сабози Чавон», сообщает 29 апреля пресс-служба Генконсульства России в Ходженте.