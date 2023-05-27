ПРОВЕРЕНО: лучшие несмывашки для непослушных волос

Чтобы усмирить свои длинные, пушистые и пористые волосы я перепробовала миллион средств. Какие-то делали волосы сальными, другие утяжеляли… Но методом проб и ошибок я все-таки нашла 3 средства, которые помогают сделать мои волосы идеальными) 1.