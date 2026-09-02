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Царьград

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Путин поддержал разволновавшегося соучредителя студии "Мечталет"

Путин поддержал разволновавшегося соучредителя студии "Мечталет"

В среду президент России Владимир Путин посетил Владивосток, где поддержал Виталия Тена, соучредителя студии "Мечталет".

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