Симферопольский железнодорожный вокзал отмечает День рождения!Сегодня, 15 декабря исполняется 73 года железнодорожному вокзалу города Симферополя!Станция Симферополь и первый вокзал были построены в 1874 году.
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