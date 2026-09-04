Финальные дискуссии стартовали на ВЭФ-2026

Сегодня заключительный четвертый день Восточного экономического форума. Главная тема в этом году - «Дальний Восток - развитие во благо людей».
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