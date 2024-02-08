Недавние увольнения Microsoft позволили FTC вновь выступить против поглощения Activ...

Недавние увольнения Microsoft позволили FTC вновь выступить против поглощения Activision BlizzardФедеральная торговая комиссия США (FTC) вновь перешла в наступление против сделки Microsoft и Activision Blizzard и подала жалобу в федеральные регулирующие органы в связи с планами компании уволить 1900 человек в своем подразделении Xbox.
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