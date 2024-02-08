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Недавние увольнения Microsoft позволили FTC вновь выступить против поглощения Activ...

Недавние увольнения Microsoft позволили FTC вновь выступить против поглощения Activ...

Недавние увольнения Microsoft позволили FTC вновь выступить против поглощения Activision BlizzardФедеральная торговая комиссия США (FTC) вновь перешла в наступление против сделки Microsoft и Activision Blizzard и подала жалобу в федеральные регулирующие органы в связи с планами компании уволить 1900 человек в своем подразделении Xbox.

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