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Путин присвоил звание Героя Труда России бывшему премьеру Зубкову

Путин присвоил звание Героя Труда России бывшему премьеру Зубкову

Экс-глава правительства России Виктор Зубков удостоен звания Героя Труда. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

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