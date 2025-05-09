На Украине требуют лишить нейтрального статуса двух российских гимнасток

Пресс-служба Федерации гимнастики Украины опубликовала заявление организации, в котором она потребовала от Международной федерации гимнастики (FIG) отобрать нейтральный статус у двух российских гимнасток Анастасии Ивановой и Виктории Чумаковой.
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